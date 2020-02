Condamnés pour avoir laissé mourir leurs chiens dans une tente en plein soleil

Un couple a été condamné à une peine de travail pour avoir laissé mourir leurs chiens dans une tente fermée en plein soleil.

Les faits se sont déroulés en juillet dernier en Grande-Bretagne. Millie et Tito, deux carlins, ont été retrouvés morts de chaleur par leurs propriétaires qui les avaient abandonnés dans une tente fermée en plein soleil de 9h à 17h. Ce jour-là, les températures avaient atteint 34°C à l’extérieur, ce qui a provoqué une crise cardiaque chez les animaux. C’est un membre du staff du camping où ils se trouvaient qui a dénoncé les deux propriétaires, Grégory et Sarah, alors qu’ils allaient enterrer discrètement leurs animaux.

Ce mercredi, Sarah et Grégory ont été reconnus coupables d’avoir fait souffrir les animaux inutilement. « On ne peut qu’imaginer la façon dont ces animaux ont souffert. C’est une façon horrible de perdre la vie », a détaillé le juge en charge de l’affaire dans des propos retranscrits par The Sun.

Sarah et Grégory ont été condamnés à 160 heures de travail non rémunéré chacun. Ils ne peuvent également plus adopter d’animal de compagnie pendant les cinq prochaines années.