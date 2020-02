Qui sont les candidats belges de Top Chef 2020 ?

Top Chef sera de retour sur RTL TVI dès le lundi 24 février. Au menu : de l’audace, de la créativité et quinze candidats prêts à en découdre, dont deux Belges. Maxime Zimmer (30 ans) et Mallory Gabsi (22 ans) représenteront la Belgique dans ce concours culinaire devenu une vraie référence. Rencontre avec deux jeunes chefs passionnés.

L’audace sera le maître mot de cette onzième saison de Top Chef. À la tête des quatre brigades, on retrouvera Philippe Etchebest, Michel Saran, Hélène Darroze et Paul Pairet, chef triplement étoilé qui remplace Jean-François Piège.

Nouveau venu dans l’émission, c’est lui qui a « inspiré cette nouvelle saison », soutient Wiet Bruurs, responsable du divertissement chez RTL. «Son arrivée dans l’équipe les a encouragés à davantage expérimenter et à donner une autre dimension à cette compétition. Ils ont vraiment joué cette nouvelle saison sur l’innovation, sur l’audace et sur le côté conceptuel de cette nouvelle cuisine ».



Au total, 32 étoiles seront présentes sur cette saison. Ce qui, notamment, fait de Top Chef « une émission reconnue comme une référence par le monde de la cuisine et de la gastronomie », se réjouit Wiet Bruurs. Plus largement, Top Chef sait convaincre le public. D’année en année, l’émission connaît un franc succès et les téléspectateurs sont au rendez-vous. Pour cette édition 2020, deux Belges prennent part à l’aventure Top Chef : Maxime Zimmer (30 ans) et Mallory Gabsi (22 ans).

Maxime Zimmer, le « Meilleur Chef de Wallonie » dans la course Meilleur Chef de Wallonie en 2019, et honoré d’un 14/20 au Gault & Millau, Maxime lance son propre restaurant à 21 ans à peine, « Un Max de goût », à Comblain-au-Pont, en région liégeoise. À 30 ans aujourd’hui, il se lance dans l’aventure Top Chef. Un choix qui ne coulait pas de source pour le Belge. « Je suis quelqu’un qui travaille dans l’ombre d’habitude, je ne m’expose pas trop, je suis fort timide », nous raconte le Chef. « Me présenter devant des millions de téléspectateurs m’a fait hésiter ». Finalement, il participe aux sélections et parvient à convaincre les deux jurys de haut niveau à Paris. « L’objectif premier c’était de participer à Top Chef. On ne pense même pas à la première épreuve, le but c’était d’y entrer. Après c’est que du bonus ! » Pourtant, il faut croire que Top Chef lui a donné le goût des concours. « Il y en aura un autre prochainement, mais plus culinaire que médiatique cette fois », nous confie Maxime Zimmer. Sa cuisine ? « Surprenante, incisive, tranchante et puissante sur certains plats. Elle est axée sur le côté français, avec une fusion asiatique : travailler les vinaigres, certains sojas… ». Bref, une cuisine de caractère, à l’image du Chef. Si on apprend aux côtés des plus grands, Top Chef, c’est surtout une incroyable aventure humaine. « Je suis quelqu’un de très humain, et ce côté est fort ressorti lors de cette expérience. Je me suis fait de nouveaux amis. On est en contact, tous les quinze, on va se voir avec certains », se réjouit le candidat. Son prochain défi ? « Être un bon père. Un petit bout arrive en avril, et en faire un enfant heureux, c’est le plus important ».