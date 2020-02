Jennifer Aniston : le message inattendu de son ex

À l’occasion de son anniversaire, l’actrice de 51 ans a reçu un tendre message de son ex-mari, Justin Theroux, qui laisse entendre qu’il pense encore à elle, près de deux ans après leur rupture.

Jennifer Aniston fêtait ses 51 ans ce 11 février. À cette occasion, Justin Theroux, son ex-mari, lui a souhaité un joyeux anniversaire à sa manière…

L’actrice était restée avec lui en couple pendant six ans, et mariée pendant deux ans.

C’est via Instagram, sous une photo de la star qui prend une pause « animale », qu’il lui a adressé ses vœux « À l’assaut de 2020 et d’une année supplémentaire comme ça. Joyeux anniversaire ! » écrit-il à côté d’un cœur rouge. Un message qui n’est pas sans rappeler celui qu’il lui avait adressé l’année dernière, plutôt cocasse : « Joyeux anniversaire à cette femme féroce. Férocement aimante. Férocement aimable et férocement drôle. Love you B. » Des messages qui en disent long ?

Les stars hollywoodiennes ont évidemment marqué cet anniversaire. Beaucoup ont souhaité tout le meilleur à Jennifer Aniston pour ses 51 ans, comme Courteney Cox et Lisa Kudrow, ses amies de toujours et co-stars dans Friends.