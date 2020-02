VIDEO. La plus jeune tatoueuse du monde a 9 ans

À 9 ans, Maya Lu est la plus jeune tatoueuse au monde. Originaire de Tengen, en Allemagne, elle travaille gratuitement dans le salon de tatouages de son parent depuis qu’elle a deux ans.

Maya n’est pas une fillette comme les autres. À 9 ans seulement, elle effectue régulièrement des tatouages dans le salon de son parent, qui se considère comme non binaire. Depuis qu’elle a 2 ans, elle s’entraîne donc au Psyland 25, et effectue gratuitement des tatouages aux clients qui le désirent. Dans la plupart des pays, il faut avoir 18 ans pour faire un tatouage, mais il n’y a aucun âge minimum pour effectuer cette profession.

“Nous lui avons montré quelques petits trucs avec des amis, et c’était incroyable de voir sa progression avec la machine. Par la suite, elle a commencé à apprendre différentes techniques et à utiliser des aiguilles plus grosses et différentes”, a raconté lily Lu à Metro UK.

Un bureau rien que pour elle

« Au début, elle avait besoin d’aide, mais maintenant, à neuf ans, elle fait ses tatouages toute seule. C’est tellement fou de la voir assise là, faire tout le processus toute seule et réaliser de grosses pièces en si peu de temps. En plus, les tatouages sont très beaux quand ils sont guéris », ajoute le parent.

Le mot d’ordre, cela reste la liberté et la fillette n’a aucune obligation ou de pression de la part de ses parents pour qu’elle poursuive dans la voie du tatouage. Si Maya a toutefois déjà son bureau, c’est simplement pour le plaisir. « Maya a grandi avec des parents très tatoués, et est la fille d’un tatoueur très connu. Elle a toujours aimé passer du temps ici », conclut Lily.