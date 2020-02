Elle n’a pas bu la moindre goutte d’eau depuis un an et affirme que ça a changé sa vie

Alors que la « Tournée minérale » bat son plein en Belgique, Sophie Partik adopte une toute autre méthode. Elle ne boit pas non plus d’énormes quantités d’alcool. Elle pratique ce qu’on appelle un « jeûne sec », un type de jeûne qui ne permet aucune prise d’eau.

La femme de 35 ans vit à Bali où elle est à la fois prof de yoga et coach en nutrition. Elle affirme qu’elle n’a plus bu une goutte d’eau depuis maintenant un an et que cela a changé sa vie. Ce type de jeûne est notamment censé forcer l’organisme à se régénérer. Depuis qu’elle ne boit plus d’eau, son corps s’approvisionne en liquides essentiellement à partir des fruits et des légumes qu’elle mange.

Un jeûne efficace ?

Sophie indique que cela a permis de soigner des articulations douloureuses, ses allergies alimentaires, ses problèmes de peau ainsi que ses problèmes digestifs. « J’avais des gonflements extrêmes au visage et aux articulations. Les médecins m’ont dit que si je voulais me débarrasser de mes gonflements aux yeux, je n’avais qu’à me faire opérer. Un ami m’a alors conseillé le jeûne à sec. Comme je n’avais rien à perdre, j’ai essayé », indique la jeune femme.

« C’est dans notre esprit que nous avons besoin d’eau »

Si aujourd’hui Sophie arrive à se passer facilement d’eau qui « surmène vos reins » et « vous fait sentir ballonné », les débuts n’ont pas été simples. « Au début, c’est compliqué parce que votre bouche devient sèche et que votre cerveau vous dit que vous avez besoin d’un verre. Mais c’est dans notre esprit que nous avons besoin d’eau. Au début c’est difficile mais ensuite c’est très libérateur. C’est la meilleure psychothérapie. Au lieu de manger et de boire, j’ai tellement de temps pour me concentrer sur d’autres choses », affirme Sophie.

Sa famille et ses proches ont beaucoup de mal à accepter ce nouveau style de vie et ils s’inquiètent pour sa santé. Mais Sophie a trouvé du réconfort sur Instagram où elle est suivie par plus de 17.000 personnes. L’influenceuse n’en est pas à son coup d’essai dans les thérapies alternatives puisque par le passé, elle a testé la thérapie par l’urine, en buvant sa propre urine pour traiter ses maux.

Un tel régime n’est pas sans risque et le fait de manquer d’eau peut être mortel. L’American Cancer Society estime d’ailleurs que le jeûne sec est potentiellement mortel en quelques heures seulement. De plus, si Sophie ne boit pas d’eau du robinet ou en bouteille, elle s’hydrate avec les jus de coco, les jus de fruits et les smoothies qu’elle consomme.