Quand une contrôleuse de train récompense la politesse d’un voyageur

En Suisse, le passager d’un train a eu la surprise de recevoir un petit cadeau de la part de la contrôleuse en raison de sa politesse.



Simple comme bonjour, le fait de saluer un contrôleur de train est un petit geste automatique pour bon nombre de passagers et navetteurs. Néanmoins, si l’on en croit un syndicat suisse du personnel des transports, c’est quelque chose qui devient de plus en plus rare. Absorbés par leur smartphone ou leur musique, beaucoup de passagers ne prennent plus la peine de saluer le personnel.

« J’étais le seul à lui avoir dit bonjour ce jour-là »

A bord d’un train reliant l’aéroport de Zurich à Wil, un passager a récemment eu la surprise de voir sa politesse récompensée. «Lorsque la contrôleuse est arrivée, je l’ai saluée d’un air enthousiaste et lui ai montré mon billet. Nous avons un peu discuté, puis elle a imprimé quelque chose et me l’a donné en disant que je pouvais m’offrir un café dans le wagon-restaurant. Apparemment, j’étais le seul à lui avoir dit bonjour ce jour-là», a raconté le passager à la version suisse de 20 Minutes.

« Nous nous réjouissons de chaque mot amical de nos clientes et clientes »

Interrogé par le quotidien gratuit, un porte-parole de compagnie des Chemins de fer en Suisse a confirmé et a approuvé la possibilité d’octroyer un tel geste à un passager. « Le personnel peut évidemment surprendre les usagers. Nous nous réjouissons de chaque mot amical de nos clientes et clientes. Même si, bien sûr, ils ne sont pas tous récompensés par un bon pour un café », a-t-il indiqué.