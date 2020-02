Hanouna candidat aux élections présidentielles de 2022 ? L’animateur répond

Alors que la rumeur enflait depuis plusieurs heures, Cyril Hanouna a confié ne pas vouloir se lancer dans la course à la présidence française pour 2022.

Cyril Hanouna sera-t-il le prochain président français? L’hypothèse, qui semble bien farfelue, inquiéterait pourtant l’entourage d’Emmanuel Macron, si on en croit les informations de BFM TV. « Le risque pour nous serait l’émergence d’un phénomène à la Coluche. Alors là, on serait très mal », aurait d’ailleurs confié anonymement un ministre proche du président.

Pour rappel, en 1981, l’humoriste français s’était présenté aux élections dans un contexte similaire. Il a même été crédité de près de 15% d’intentions de votes avant de se retirer à cause de diverses pressions et menaces. Plus récemment en Ukraine, le comédien Volodymyr Zelensky est largement devenu président en profitant des scandales de corruption incessants qui ont secoué le pays depuis son indépendance en 1991.

« Je suis très heureux dans ce que je fais »

Mais qu’en pense le principal intéressé? Interrogé par CNews, Cyril Hanouna a expliqué n’avoir « aucune intention ni prétention » de se présenter aux élections. Même s’il admet que, sur les réseaux, beaucoup de personnes lui demandent s’il va se présenter en 2022.

« Aujourd’hui, je suis très heureux dans ce que je fais. Si je peux aider les gens avec mes émissions, je le ferai. Ce que je voulais, c’est faire avancer le débat, essayer qu’il n’y ait plus de communautarisme, que les gens puissent discuter ensemble pour faire avancer les choses. Il y a beaucoup de gens qui souffrent et aujourd’hui, j’essaye d’être le trait d’union entre le pouvoir et les gens qui ne peuvent pas s’exprimer directement face au pouvoir », conclut-il.