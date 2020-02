VIDEO. Une mère revoit sa fille décédée d’une leucémie grâce à la réalité virtuelle

En Corée du Sud, une mère a vécu l’expérience particulière de revoir sa fille, décédée en 2016 d’une leucémie, en réalité virtuelle. Les images de ces « retrouvailles », qui ont été filmées par une équipe de télévision, font le tour du net.

En 2016, la petite Nayeon est morte à l’âge de 7 ans suite à une leucémie. Pour sa mère Jang Ji-Sung, ce drame a été particulièrement douloureux à vivre. Trois ans plus tard, elle a eu l’opportunité de parler à nouveau à son enfant grâce à la réalité virtuelle. En effet, une équipe a développé pendant plusieurs mois un projet qui a permis à la maman de revoir sa fille. Pour ce faire, ils ont collecté de nombreuses informations, dont des photos, des vidéos et des enregistrements sonores.

« Un court, mais heureux instant »

Afin de donner plus de consistance et de réalisme à Nayeon, des enfants ont prêté leurs voix ainsi que leurs gestuelles. On voit la petite fille dans un parc qu’elle avait l’habitude de fréquenter. En immersion, la mère est particulièrement touchée, comme on le voit sur les images.

« C’est peut-être un paradis réel. J’ai revu Nayeon un court, mais heureux instant. Elle m’a appelé, le sourire aux lèvres. Je pense que mon souhait le plus cher a été exaucé », a-t-elle témoigné après avoir vécu cette expérience. Ce moment intime a été suivi par une équipe de télévision qui a intitulé son reportage « Meeting You ». La vidéo, postée sur YouTube, totalise déjà près de huit millions de vues.