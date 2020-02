VIDEO. Une aide-soignante filmée en train de frapper un patient autiste

Pearline Baugh, une aide-soignante de nuit, a été condamnée à quatre mois de prison pour des faits de maltraitance sur l’un de ses patients. Sur les images, on la voit frapper violemment Peter Evans, un jeune de 20 ans atteint d’autisme et d’épilepsie.

La police a révélé des images choquantes d’une aide-soignante se montrant violente avec l’un de ses patients. Peter Evans, 20 ans, est atteint d’autisme, est épileptique, et ne parvient pas à parler. Pearline Baugh avait été engagée pour des gardes de nuit, ce genre de patients ayant besoin d’une surveillance constante. Mais au lieu de prendre soin de lui, cette Anglaise de 62 ans le maltraitait.

Sur les images, on peut voir qu’elle met sa main violemment sur sa bouche, comme pour l’étouffer mais aussi qu’elle le gifle et qu’elle le traîne par terre. Louise Evans, la mère, avait décidé de placer cette caméra pour garder un œil sur ses fils lorsqu’elle est dans une autre pièce. « Baugh était même au courant qu’il y avait une caméra à cet endroit-là. Un jour, j’ai regardé la vidéo et j’ai eu le cœur brisé », raconte la maman.

Une mère choquée

« Elle était devenue un membre de la famille. Elle me disait qu’elle comprenait ce que je vivais et qu’elle était là pour m’épauler. Au plus j’ai regardé les images, au plus j’ai vu des choses que je ne voulais pas voir », déplore Louise, bouleversée par l’attitude de son aide-soignante.

Baugh a été condamnée à quatre mois de prison le mois dernier. Son avocate a indiqué qu’elle avait du mal à accepter ce qu’elle avait fait, et qu’elle était « choquée, mortifiée et dégoûtée d’elle-même ». Désormais, c’est le père de famille qui se lève chaque nuit et qui s’occupe des enfants, afin de permettre à Louise de dormir sans s’inquiéter à propos d’une aide-soignante.