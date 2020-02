Aux Maldives, une touriste est arrêtée violemment car elle est en bikini

Le 6 février dernier, une touriste britannique a vécu une arrestation musclée durant ses vacances aux Maldives. La jeune femme de 26 ans portait un bikini alors que cet archipel de l’Océan indien applique la charia. Les images de cette interpellation font désormais le tour du web.

Cecilia Jastrzembska se souviendra de ses vacances sur l’île de Maafushi, aux Maldives. Alors qu’elle se promenait en bikini, elle a été arrêtée de façon musclée par les autorités locales. «Vous êtes en train de m’agresser sexuellement», crie la jeune femme sur les images abondamment relayées par les internautes. Le commissaire de la police locale a reconnu lui-même que la situation avait mal été gérée.

«Je tiens à m’excuser pour ce qui s’est passé, non seulement auprès des touristes, mais également auprès du grand public en général. L’un de nos objectifs est de professionnaliser au mieux les services de police et nous y travaillons», a-t-il affirmé. Les circonstances de cette interpellation restent floues, mais il semblerait que la police suspectait la jeune femme d’avoir consommé de l’alcool. Une enquête a été ouverte par les autorités.

Maafushi rashu therey bikini laigen tourist eh hingan massakai kurumun fuluhunaai rayyithun naseyhai dhee ekan nuhuhtumun baaruge beynun koh hayyaru kohfi. Ithuru mauloomaath: https://t.co/BzfpqEJUqs pic.twitter.com/QTf250LHXF — #MvCrisis 🇲🇻 (@MvCrisis) February 6, 2020

Pas une inconnue

Le Daily Mail l’explique, les touristes peuvent porter un bikini aux Maldives, mais seulement dans certaines zones autour des hôtels. Impossible de dire, à l’heure actuelle, si Cecilia Jastrzembska se trouvait dans l’une de ces zones. La notoriété de la jeune femme a peut-être joué dans la décision de la police locale d’apaiser la situation. En effet, cette dernière a participé à plusieurs émissions de télé-réalité, notamment à la version britannique de Ninja Warrior.

Voici ce qu’il s’est réellement passé aux Maldives avant que la touriste ne soit arrêtée.

Refus d’obtempérer aux instructions de la police locale et atteinte à l’intégrité physique d’un officier de police. pic.twitter.com/f1jZyi7l1e — Farah El Khadi (@FarahElKhadi) February 9, 2020

Si l’autoritarisme de la police a été mis en cause, certains critiquent la façon d’être de la jeune femme via une deuxième vidéo. Sur ces images, on voit qu’elle n’observe pas les injonctions des agents et qu’elle porte même atteinte à l’intégrité physique de l’un d’entre eux, lui enlevant ses lunettes.