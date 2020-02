Luke Perry, le grand oublié de l’hommage des Oscars

De Kirk Douglas à Doris Day, la cérémonie des Oscars a une nouvelle fois rendu hommage aux personnalités du cinéma qui nous ont quittés lors de ces 12 derniers mois. Un nom manquait toutefois à l’appel, celui de Luke Perry.

De nombreux internautes ont en effet été désagréablement surpris de constater que la star de Beverly Hills 90210, avait été oubliée dans la séquence ‘In Memoriam’. Luke Perry avait également joué dans « Once Upon a Time à Hollywood » qui était nominé dans plusieurs catégories.

« Pas de Luke Perry dans le In Memoriam? », s’est demandé un fan sur Twitter. « Luke Perry n’était pas dans le In Memorial?? Il jouait dans l’un des films les plus nominés de la nuit !! Irrespectueux!!' », a tweeté un autre spectateur.

Luke Perry wasn’t in the In Memorial?? He was literally in one of the most nominated films of the night!! Disrespectful!! 😒 #Oscars pic.twitter.com/qILlmPLTgr — Jesse Manuel Quiles (@_jessemanuel_) February 10, 2020

Once Upon Time in Hollywood was nominated for 8.2 million awards, so someone explain to me why Luke Perry wasn’t in In Memoriam? — Leah and Jessica (@BFFTVontheRadio) February 10, 2020

Sid Haig, Tim Conway et Cameron Boyce ne faisaient pas non plus partie de cette liste où trônaient notamment Kobe Bryant, Rutger Hauer, Terry Jones, Rip Torn, John Witherspoon, Agnes Varda, Peter Fonda, John Singleton, etc.

(Voir la vidéo sur mobile)