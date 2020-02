Leonardo DiCaprio et Camila Morrone, c’est du sérieux!

En assistant à la cérémonie des Oscars aux côtés de Camila Morrone, Leonardo DiCaprio a, semble-t-il, passé une étape dans sa très discrète relation avec sa compagne.

Leonardo DiCaprio, nommé dans la catégorie ‘Meilleur acteur’, pour son rôle de Rick Dalton dans « Once Upon a Time… in Hollywood », a donc officialisé sa relation avec Camila Morrone en assistant ensemble à une soirée aussi importante que peut l’être la 92e cérémonie des Oscars.

Ils sont néanmoins arrivés séparément sur le red carpet, posant pour les photographes chacun de leurs côtés. Mais c’est côte à côte, au premier rang dans le Dolby Theatre, que le couple a assisté à cette remise des prix.

The look Camila Morrone gave Leonardo DiCaprio during Brad Pitt's shoutout – love! #Oscars pic.twitter.com/36nn22EbSd — Kylie Erica Mar (@KylieEricaMar) February 10, 2020

Si Leonardo DiCaprio et Camila Morrone se fréquente depuis fin 2017, c’est pourtant la première fois que l’on pouvait les voir ensemble lors d’un événement d’une telle ampleur. Près de 23 ans séparent l’actrice âgée de 22 ans de la star hollywoodienne, mais elle n’y voit là aucun problème. « Je pense que n’importe qui devrait pouvoir sortir avec qui il veut », avait-elle d’ailleurs dit au Los Angeles Times.