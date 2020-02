En France, quatre jeunes ingénieurs au chômage ont décidé de mettre leur savoir-faire et leur temps-libre au service d’une bonne cause. Ils créent des abris modulables à destination des sans-abris.

À Toulouse, en France, Yassin, Timothée, Dorian et Aymeric sont quatre jeunes ingénieurs. Une fois leur diplôme en poche, le temps de trouver un emploi, ils ont décidé de s’associer pour la bonne cause et de venir en aide aux plus démunis. Ensemble, ils ont fondé l’association « Arch Crowd ». Chaque lundi soir, ils se retrouvent dans un atelier participatif pour créer des abris pour les sans-abri.

Toulouse : des abris modulables pour les SDF 🏠🔨♻️ L'association « Arch Crowd » rassemble une bande de trentenaires sensibles au recyclage et à la précarité extrême. Ces toulousains créent des abris modulables pour SDF avec des matériaux de récupération. Yassin Hajji, l’initiateur du projet nous raconte comment l'idée est née 💬Pour en savoir plus : https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/occitanie/toulouse-ils-creent-abris-modulables-sdf-materiaux-recuperation-1780167.html Posted by France 3 Occitanie on Tuesday, January 28, 2020

Des pros de la récup

Pour élaborer ces cabanes, les membres de l’association récupèrent des matériaux auprès de magasins de la région. Les cabanes sont modulables et construites à partir de différents panneaux réalisés avec du bois provenant de palettes. Des morceaux de chambres à air récupérées chez Décathlon sont placés sur les tranches des panneaux pour assurer une bonne étanchéité. Ils récupèrent également des cartons dans des grandes surfaces pour parfaire l’isolation des abris.

La taille des cabanes peut facilement être adaptée. Il suffit d’ajouter ou de retirer des panneaux. France 3 Occitanie qui a réalisé un reportage sur l’association indique que la plus petite cabane fait 2m40 sur 1m20 pour 1m20 de haut. Ce type de modèle est constitué de 13 panneaux différents et nécessite une à deux semaines de travail.

Une cagnotte pour soutenir le projet

Pour financer le projet « Arch Crowd », l’association qui compte désormais six membres actifs a lancé une cagnotte solidaire sur Leetchi. Les fonds récoltés permettent de financer l’achat de matériel et d’outils ainsi que la construction d’arches.