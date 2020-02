Des adresses de coworking pour innover

À Bruxelles et en Wallonie, plusieurs bâtiments vous permettent de partager votre lieu de travail avec d’autres personnes dans le but de créer un espace dynamique favorisant l’innovation et les rencontres. En voici quelques-uns.

See U : Inscrit dans une démarche d’occupation temporaire, See U accueille depuis le printemps 2019 plus de 50 porteurs de projets pour faire vivre et revivre les anciennes casernes d’Etterbeek et lui apporter une nouvelle lumière. Les projets qui animent le site s’inscrivent dans une logique de découverte, sous l’angle d’un avenir social et durable. L’objectif principal est de rendre cette occupation définitive, ouverte sur le quartier et proche de ses habitants.

www.see-u.brussels

SilverSquare : Situé à côté du Bois de la Cambre, cet espace de coworking est un pionnier en la matière et continue d’inspirer les autres. Au sein de cet espace, la convivialité est le maître-mot et les start-up se mélangent toutes pour tirer le meilleur de chacun d’entre elles. L’endroit est aménagé pour avoir des espaces privés et publics afin d’améliorer la productivité et le bonheur au travail.

silversquare.eu/location/louise

The Library Europe : D’origine suédoise, Anne-Sofie van den Born Rehfeld, la conceptrice de cet espace, a amené le côté épuré et raffiné de la Scandinavie. Résolument axé vers le réseautage, The Library permet d’agrandir le carnet d’adresses des start-up. Situé à côté du rond-point Montgomery, il est parfait pour les expatriés qui viennent d’arriver à Bruxelles.

thelibrarygroup.be/fr/coworking-bruxelles

The Mug : Aménagé dans une maison bruxelloise à quelques pas du quartier européen, The Mug s’étend sur six étages, dont deux sont réservés au coworking. Facilement accessible en train grâce à sa proximité avec Bruxelles-Schuman, The Mug est l’endroit idéal pour travailler en convivialité dans une ambiance cosy. Les intéressés y trouveront un espace de travail, une salle de réunion, une cuisine et une terrasse.

www.themug.be

Transforma BXL : Transforma BXL se présente comme un « écosystème d’entrepreneurs qui favorise l’émergence de l’innovation durable ». Tournés vers l’innovation et la productivité, ses espaces de travail tout confort dans un cadre verdoyant sont idéaux pour vivre une expérience de travail agréable. Le petit plus ? Deux adresses, situées à Evere et rue de la Loi.

www.transformabxl.be

Buzzy Nest : Cet espace exclusivement réservé aux jeunes entreprises digitales se situe à La Hulpe. Plus qu’un espace de bureau, il est un véritable lieu de collaboration entre entrepreneurs dynamiques. Le but est donc de créer des synergies et l’équipe derrière ce lieu a bien compris toute l’importance du partage de carnets d’adresses. Salle zen, salle de sport, environnement verdoyant, bar, etc. : tout, à Buzzy Nest, a été fait pour se sentir à l’aise et faciliter la productivité.

www.buzzynest.com/fr

Coworking Namur : En plein centre de Namur, l’espace Coworking Namur permet d’accueillir de 30 à 40 travailleurs en plein centre de la capitale wallonne. Idéalement situé, cet espace est parfait pour le travail et les rencontres à la croisée de tous les grands axes wallons.

coworkingnamur.be

D’autres adresses wallonnes :

Connexion à Mons, Co’Din à Dinant, Coworking Ath, Coworking GARE ! à Saint-Hubert ou encore Leansquare Coworking à Liège.