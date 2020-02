Thomas Vermaelen remporte la Supercoupe du Japon malgré un penalty manqué

Thomas Vermaelen et le Vissel Kobe ont remporté samedi la Supercoupe du Japon. Le score affichait 3-3 après le temps règlementaire contre le champion Yokohama F. Marinos. Le Vissel Kobe s’est ensuite imposé à l’issue de la séance des tirs au but (3-2) malgré un raté du Diable Rouge. Vainqueur de la Coupe, le Vissel Kobe, avec Vermaelen et Andres Iniesta dès le coup d’envoi, a chaque fois mené au score grâce à des buts de langs Dyanfrez Douglas, Kyogo Furuhashi et Hotaru Yamaguchi. Mais Yokohama est revenu à hauteur de son adversaire à trois reprises.

Après les cinq tirs au but de chaque côté, le score affichait 2-2. Les deux équipes ont ensuite enchaîné neuf manqués avant que Horatu Yamaguchi ne donne la victoire au Vissel Kobe.

C’est déjà le deuxième trophée pour Vermaelen au Japon depuis son arrivée en juillet 2019 en provenance du FC Barcelone.

Source: Belga