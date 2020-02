Fed Cup – La Belgique et le Kazakhstan à égalité 1-1 avant les trois derniers matchs ce samedi

La Belgique et le Kazakhstan sont à égalité, une victoire partout, après la première journée de leur match de qualification du groupe mondial de la Fed Cup de tennis, jouée vendredi à Courtrai. Ysaline Bonaventure (WTA 115) s’est inclinée en trois sets 3-6, 7-6 (7/2) et 6-2 contre Yulia Putintseva (WTA 34). Elise Mertens (WTA 19) avait donné le premier point à la Belgique en battant Zarina Diyas (WTA 63) 1-6, 6-2 et 6-1. Les trois dernières rencontres devraient en principe opposer ce samedi à partir de 13h30 Elise Mertens à Yulia Putintseva puis

Ysaline Bonaventure à Zarina Diyas et enfin, en double, Kirsten Flipkens/Greet Minnen à Anna Danilina/Yaroslava Shvedova. L’équipe qui remporte trois matchs remporte la rencontre.

« Nous avons toujours tout entre nos mains » a estimé vendredi soir Johan Van Herck le capitaine de l’équipe belge. « Samedi, nous pouvons gagner trois fois, mais nous pouvons aussi perdre trois fois. Mais nous devons avoir confiance. »

Le pays vainqueur de cette rencontre sera qualifié pour la phase finale de la Fed Cup qui réunira 12 nations du 14 au 19 avril à Budapest en Hongrie.

.

Source: Belga