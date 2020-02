Charline Van Snick prend la porte d’entrée à Paris

Charline Van Snick a été éliminée dès son premier combat en catégorie des -52 kg samedi lors de la première journée du Grand Chelem de judo de Paris. La Liégeoise, 9e mondiale, exemptée de premier tour, s’est inclnée sur waza-ari au golden score au deuxième tour face à la Sud-Coréenne Bokyeong Jeong (IJF 23). Bokyeong Jeong a placé une attaque après 10 secondes dans la prolongation, avant de conclure sur waza-ari. « Jeong est très rapide dans ces mouvements, et cela m’a posé problème », déclare Charline Van Snick. « J’ai fait une erreur dans le golden score et elle a pu en profiter pour réussir un waza-ari décisif. C’est une victoire méritée pour elle, mais c’est dommage pour ma famille et mes supporters qui étaient venus en nombre ».

Trois autres judokas belges sont en lice samedi à Paris: Anne-Sophie Jura (-48 kg), Jorre Verstraeten (-60 kg) et Dirk Van Tichelt (-73 kg).

Dimanche, ce sera au tour de Gabriëlla Willems et Roxane Taeymans (-70 kg) et Sami Chouchi et Matthias Casse (-81 kg) de monter sur les tatamis du palais omnisports de Paris-Bercy.

Source: Belga