Un brunch entre quatre yeux pour la Saint-Valentin

Une Saint-Valentin, cela commence dès le réveil et cela se poursuit jusqu’au matin suivant. Pour bien profiter de ces moments doux non loin de la couette, le brunch entre amoureux semble une évidence.

Champagne !

L’incontournable cocktail pour un brunch de Saint-Valentin est évidemment le « Mimosa ». S’il est français de naissance, c’est surtout dans les pays anglo-saxons qu’il fait fureur. La recette de cette boisson née dans les années 1920 à l’hôtel Ritz à Paris, est ultra-simple :

dans une flûte, versez 8 cl d’un bon champagne brut puis 4 cl de jus frais d’oranges pressées. Si vous inversez les proportions, il prendra alors le nom

de Buck’s Fizz.

Le smoothie

Quant au smoothie, il sera rosé et bourré de vitamines. Dans un blender, versez le jus de 4-5 oranges, ajoutez une banane et demie, ainsi qu’une poignée de fraises surgelées (puisque ce n’est pas encore la saison, mais on ne pourra pas s’en passer à la Saint-Valentin). Ajoutez un peu d’eau si c’est trop épais.

La madeleine de Proust

Vous ne savez absolument pas cuisiner mais vous voulez créer votre petit effet ? Alors, il vous suffit d’acheter de bonnes madeleines dans le commerce. Trempez-en ensuite la moitié dans du chocolat blanc fondu, et saupoudrez de framboises séchées écrasées. Une vraie petite pâtisserie ‘cœur avec les doigts’.

Ne soyons pas brouillés

Un brunch sans œuf ? Et pourquoi pas un champagne sans bulles ? Le grand classique, cela reste les œufs brouillés. Dans un bol, cassez 3-4 œufs. Ajoutez du sel et du poivre et battez au fouet jusqu’à ce que cela soit bien mousseux.

Versez ensuite dans une poêle antiadhésive sur feu moyen avec un peu de beurre. Raclez à l’aide d’une spatule pour former des grumeaux. Ajoutez deux cuillères à soupe de crème, et retirez du feu quand les œufs ont pris mais en évitant qu’ils soient secs. Décorez avec un peu de ciboulette.

Dites-lui avec du pain

Plus simple encore… Prenez une tranche de pain de mie et beurrez chaque face. Enlevez-les bords, puis creusez un vide au centre grâce à un emporte-pièce en forme de cœur. Faites dorer une première face, à feu moyen, dans une poêle antiadhésive.

Retournez et cassez un œuf au centre. Ajoutez un peu de sel, de poivre, une petite feuille de basilic, et servez éventuellement avec une tranche de poitrine fumée poêlée.

Le classique pancake

Gardez l’emporte-pièce pour lui faire des pancakes. Cela va bien plus vite qu’on ne le pense. Dans un saladier, versez 300 gr de farine et 75 gr de sucre en poudre. Dans un autre récipient, battez deux œufs, puis ajoutez 60 cl de lait et 50 gr de beurre fondu.

Versez dans le premier saladier et mélangez jusqu’à ce que la pâte soit homogène. Préparez ensuite vos pancakes en forme de cœur dans une poêle antiadhésive. Garnissez de miel, de sirop d’érable ou de crème fraîche avec quelques fraises

ou framboises.

Pop pop pop

Prenez un sachet de pop-corn pouvant aller au micro-onde. Faites-les y cuire selon les indications. Réservez dans un saladier. Faites fondre au micro-onde pendant 30 secondes 150 gr de candy-melt rose. Versez ensuite sur le pop-corn et mélangez. Laissez sécher pendant une heure.