Des cadeaux pour vos amis célibataires

En ce 14 février, célébrez les personnes que vous aimez le plus sur Terre. Celles et ceux qui vous comblent de bonheur au quotidien, qui ne vous décevront jamais et ne vous briseront jamais le cœur … vos ami(e)s !

Il n’y a pas de raison de ne pas célébrer cette journée dédiée à l’amour, même lorsque l’on n’a pas de Valentin ou de Valentine. Au lieu de se morfondre seul devant ce romantisme dégoulinant, si l’on faisait de cette journée quelque chose de positif ? Si l’on célébrait simplement la journée de l’Amour, tout court ? Bye Valentin, Cupidon, vos flèches et vos roses. Cette année, on se gâte entre ami(e)s !

Une journée spa

Rien de tel pour se ressourcer et prendre soin de soi qu’une journée passée au spa. Massages aux bambous, aux coquillages ou aux pierres chaudes, bains d’algue, soins du visage, hydromassage… Offrez-vous et à vos ami(e)s ce moment de bien-être original dont vous avez toujours rêvé.

Un verre à vin pas comme les autres

« Ce soir, je bois juste un verre ». L’avantage lorsque l’on est célibataire ? Pas besoin de partager cette bonne bouteille que l’on gardait depuis des mois avec Valentin ou Valentine. Pour du rouge, du blanc, ou du rosé, ces verres de vin géants sont parfaits comme carafe, ou comme véritable verre pour les plus assoifé(e)s. Le verre XXL « Les Vilaines Filles » est idéal aussi pour accompagner un coffret de dégustation de vin offert en cadeau.

Du chocolat

Ces magnifiques coffrets que l’on voit dans les vitrines et qui nous font tant saliver… Cette année, on se les offre ! On craque pour la collection signé Pierre Marcolini et Carine Gilson, une collaboration inédite à l’occasion des 30 ans de la Maison de Lingerie-Couture. Un souffle de dentelle chocolatée pour vous amis les plus gourmands ce 14 février.

Un (nouveau) sextoy

Pas besoin de Valentin ou de Valentine pour grimper au septième ciel ! On se fait plaisir et, pourquoi pas, on découvre de nouvelles sensations avec un nouveau jouet coquin. Une bonne adresse ? La boutique de charme Lady Paname à Bruxelles. On est toujours extrêmement bien accueillis dans ce boudoir envoûtant. Élégante et sensuelle, la boutique compte aussi tenues, parfums, huiles de massages et autres accessoires dédiés au plaisir.

Une bougie « arôme câlin »

« Qu’est-ce que l’arôme câlin ? C’est une odeur douce et agréable, qui vous réconforte dans les moments difficiles, qui vous apaise lorsque ça ne va pas, et qui réussit toujours à vous faire sourire ! » Alors à tous celles et ceux qui manquent cruellement de tendresse en ce 14 février, offrez-vous cette bougie à l’arôme de Câlin repérée chez La chaise longue.