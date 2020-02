Bien ranger les denrées, un bon moyen de moins gaspiller

Vous aussi il vous arrive souvent de jeter des denrées périmées tristement oubliées au fond de vos placards de cuisine? La psychologue et home organizer Ann Van den Hautte a quelques conseils à nous donner pour éviter le gaspillage tout en gagnant du temps dans la préparation des repas. Et au final, désencombrer nous permet même aussi de nous sentir plus apaisés.

Achetez seulement ce dont vous avez besoin et en vrac

«Préparez le menu de la semaine pour pouvoir acheter que ce dont vous avez besoin», est la règle numéro 1 selon Ann Van den Hautte. Nous aurions tendance à stocker plus qu’il n’en faut pour rassurer notre très primaire cerveau reptilien qui anticipe une disette potentielle. Mais nous ne sommes plus au temps des famines et l’effondrement de notre société n’est pas pour demain (quoi que…). Alors détendez-vous! Et privilégiez le vrac, si vous le pouvez, pour éviter d’acheter des quantités non indispensables, précise également la spécialiste du rangement.

Des tiroirs plutôt que des placards

«Les placards profonds sont à éviter car nous avons tendance à pousser les denrées au fond.» Les sachets et autres boîtes de conserve se retrouvant ainsi loin des yeux et loin du cœur, risquent dangereusement de terminer leur vie dans la poubelle une fois la date de péremption passée. Il est plus pratique de ranger les denrées qui ne doivent pas être conservées au frigo dans de grands tiroirs, explique Ann, qui précise que pour les bocaux, il faut veiller à écrire sur le couvercle ce qu’ils contiennent, pour ne pas devoir tous les soulever lorsque l’on cherche un produit en particulier. Cela vous fera gagner du temps et vous gagnerez même en sérénité, explique Ann Van den Hautte qui a choisi d’ailleurs comme pseudo professionnel la «psy du logis».

Compartimentez

C’est le troisième conseil de notre home organizer: «Dans vos tiroirs ou vos placards de cuisine, mettez donc des paniers, des bacs en plastique ou autres parois délimitantes afin de ranger les produits par catégories. Cela permet d’avoir une vue plus précise de ce que vous avez en stock en termes de thés, de pâtes, de biscuits, d’épices…»

Prévoir une armoire de stock

Nous nous retrouvons souvent avec des tas de paquets ouverts jetés au fond des placards (oui, oui, vous aussi vous faites ça). Et puis loin des yeux, loin du cœur… «Cela ne permet pas une bonne conservation des aliments et cela peut même attirer des mouchettes et des mites», explique Ann Van den Hautte. «Essayez de garder un endroit de stockage où tout est bien fermé. Dans un autre endroit, vous placerez tous les paquets ouverts. Vous aurez une vue plus claire de ce que vous avez déjà ouvert et devez donc manger en priorité», conseille-t-elle.

Partagez le matériel…

Partagez avec votre maman, votre meilleure amie, votre père ou votre frère, des appareils et du matériel que vous utilisez peu: l’appareil à fondue, les petits moules à cannelés (on était tellement motivés et puis…), ces verrines que l’on accumule par dizaines et que l’on ne sort qu’à Noël… «Cela désencombrera votre cuisine et vous permettra d’économiser un peu d’argent si vous achetez à plusieurs», prévient la coach en rangement.

Vous pouvez également utiliser l’application Usitoo qui est très pratique pour emprunter du matériel (www.usitoo.be).

… et les condiments que vous utilisez peu

Mais aussi: «Faites de même avec les aliments que vous utilisez peu et qui ont des dates de péremption longues», précise enfin Ann Van den Hautte. Vous savez? Ces épices et ces condiments que vous avez achetés pour faire une recette asiatique ou indienne que vous ne referez probablement plus jamais?

Alors, vous êtes prêts à commencer cette nouvelle année avec les idées claires et à éviter tout gaspillage alimentaire? Commencez par trier, jeter, ranger et ensuite ne faites une place dans vos placards de cuisine qu’à ce dont vous avez réellement besoin!

www.lapsydulogis.be

Lucie Hage