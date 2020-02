« Le Burlesque n’est pas qu’un striptease, c’est aussi un boost pour votre confiance en vous »

Vous voulez faire une surprise à votre chéri(e) pour le jour le plus romantique de l’année? Vous trouvez banal de lui offrir un bouquet de fleurs l’année passée et un ballotin de pralines? Lors de cette Saint-Valentin, le cadeau que votre chouchou va déballer, c’est… vous, tout simplement ! Et si quelqu’un sait comment exécuter une danse séductrice (avec ou sans vêtements), c’est bien la professeure de burlesque Eliza Kama.

« Le burlesque est une danse féminine sensuelle avec un soupçon de glamour et d’humour. ‘Burla’ signifie d’ailleurs farce en italien. Il se décline désormais aussi en plusieurs styles différents, comme le boylesque et le néo-burlesque, mais je préfère m’en tenir à cette définition classique. Imaginez un numéro dans lequel vous faites un striptease avec une robe à paillettes, à la Dita von Teese », explique Eliza Kama.

Sasha Fierce

Eliza Kama se prénomme en réalité Dieuwke, mais sur scène elle utilise son pseudo burlesque. « Avec votre pseudo burlesque, vous créez un alter ego de vous-même. Beyoncé aussi a un nom de scène : Sasha Fierce. Lorsque vous ne vous sentez pas très sûre de vous, vous pouvez vous glisser dans la peau de quelqu’un d’autre. Vous pouvez aussi déformer votre propre nom, car votre alter ego reste une part de vous-même. Mon second prénom est Elize et j’en ai fait Eliza. Kama fait référence au dieu de l’amour et signifie désir et souhait. Les noms anglais et français ont aussi la cote, parce qu’ils sont sensuels », ajoute-t-elle.

Eliza Kama a toujours eu une attirance pour la féminité. « Quand j’étais enfant, j’aimais déjà beaucoup regarder les modèles glamour et les pinups dans Playboy. J’ai découvert plus tard que les gens méprisaient ces femmes. Je ne les comprends pas. Je trouve formidable qu’elles puissent poser avec autant de confiance en elles et monter sur scène. Britney Spears fait la même chose, non ?», avance la danseuse.

« À cause de ma passion pour la danse et la sensualité, j’ai commencé à travailler comme stripteaseuse, et c’est là que quelqu’un m’a fait remarquer qu’en fait je ne faisais pas du striptease, mais du burlesque. Je n’en avais encore jamais entendu parler ! J’ai commencé à m’y intéresser et c’est alors que j’ai découvert que le burlesque, c’est tout moi ! J’ai suivi des cours à New York et chez la danseuse de burlesque belge Davina. Ensuite, j’ai organisé moi-même des ateliers. »

Il ne faut pas confondre sensualité et sexualité

Comme le burlesque n’est pas très connu en Belgique, pas mal d’idées erronées circulent à son propos. « Le burlesque est axé sur la sensualité et pas sur la sexualité comme le pensent beaucoup de gens. Il y a une grande différence entre les deux. Danser de façon sensuelle n’a pas pour but d’exciter un homme et d’avoir des rapports sexuels ensuite. J’ai été choquée lorsque certaines femmes de mon cours m’ont dit qu’elles étaient cataloguées comme prostituées par des personnes de leur entourage, quand elles ont expliqué qu’elles faisaient du burlesque. Manifestement, ces gens n’ont rien compris ! », estime Eliza Kama.

« Il y a aussi une différence entre striptease et burlesque. Dans le cas du burlesque, vous restez sur la scène et il n’y a pas de contact physique avec le public, tandis que les stripteaseuses font aussi du lap dance (danse érotique de contact). Le striptease est donc différent, mais pas pire. Beaucoup de danseuses de burlesque disent que le burlesque est classe et le striptease non. Je ne suis pas d’accord. Dans un cas, vous vous effeuillez dans une robe à paillettes et, dans l’autre, dans un uniforme. Donc pourquoi nous déprécier mutuellement ? Le monde extérieur le fait déjà suffisamment. Showgirls need to

stick together. »

Women empowerment

Les cours d’Eliza Kama mettent dès lors l’accent sur le women empowerment. « Le burlesque est plus qu’une danse. J’ai déjà donné cours à plus de 600 femmes et presque toutes sont venues avec le même objectif : booster leur confiance en elles. Une minorité seulement veut se produire, et à celles qui le souhaitent je leur donne volontiers l’occasion de monter sur scène au Burlesque Bar, lors d’un show d’élèves ou dans la showteam des Kama Bombshells. »

« Pendant les cours, nous travaillons d’abord notre propre sensualité, avant d’apprendre une chorégraphie. Nous nous touchons, apprenons des postures assurées et flatteuses et exerçons l’expression de notre visage devant le miroir. Ce sont des compétences qui sont aussi nécessaires dans la vie quotidienne. Pour une présentation importante au travail, vous pouvez par exemple adopter la ‘showgirlpose’ et vous vous sentirez immédiatement mieux dans votre peau et sans stress. Danser et faire des mimiques devant le miroir vous mettent de bonne humeur et vous apprenez à mieux connaître votre corps. C’est la combinaison gagnante du burlesque », selon

Eliza Kama.

« Je donne désormais aussi un cours de ‘Burlesque and sensual empowerment’. J’y prends tout le temps nécessaire pour écouter l’histoire des femmes qui y sont inscrites. Je suis parfois horrifiée par ce que j’y entends. Tellement de femmes n’osent pas avoir un rendez-vous ou aller au restaurant, parce qu’elles se trouvent trop laides. C’est tellement dommage qu’un manque de confiance en soi puisse gâcher autant la vie ! Et quand j’apprends qu’après mes cours, mes élèves ont retrouvé glamour et girlpower, cela me fait très plaisir.»

Le Burlesque Bar

Eliza Kama ne donne pas uniquement des cours et des représentations. Elle est aussi entrepreneure. « J’ai fondé le premier Burlesque Bar de Belgique, où vous pouvez tous les week-ends assister à des spectacles. C’était déjà mon rêve quand j’étudiais la gestion commerciale. Tous les bars à striptease sont gérés par des hommes, mais quand des femmes se produisent sur scène, il faut que ce soit une femme aux commandes », estime Eliza Kama. « Dans mon Burlesque Bar (situé au Oudaan à Anvers), vous débarquez dans un monde de rêve glamour. Installé(e) dans un fauteuil en velours, vous y commandez un cocktail avec un cupcake. Vous n’aurez pas cela ailleurs ! L’ambiance y est aussi très intime. Après leur show, les danseuses sont assises au comptoir. Les femmes et les hommes sont les bienvenus. »

Plus d’infos sur les cours et le Burlesque Bar sur www.kamaworld.be et burlesquebar.be.