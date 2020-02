Le vocabulaire des pingouins ressemble à celui des humains

Des chercheurs de l’université de Lyon/Saint-Etienne ont découvert le langage des pingouins obéit, entre autres, à des lois similaires à celui des humains.

Le discours des pingouins répond aux mêmes principes que ceux qui sont au cœur de la linguistique humaine, démontre une nouvelle étude publiée dans le journal Biology Letters.

La communication humaine obéit à deux lois, notamment, qui sont celles de Zipf et de Menzerath-Altmann.

La première veut que les mots les plus fréquemment utilisés sont les mots les plus courts. C’est la loi de la brièveté de Zipf.

La seconde, la loi de de Menzerath-Altmann, explique que les mots les plus longs sont composés de plus de syllabes, mais que celles-ci sont plus courts.

L’interaction verbale humaine est régie par ces deux lois, c’est-à-dire qu’elle obéit au principe de la compression des informations. Et il apparait que le langage des pingouins répond aux mêmes caractéristiques.

Langage plus efficace

D’après les analyses des chercheurs de l’université de Lyon/Saint-Etienne, les pingouins d’Afrique, une espèce aujourd’hui en danger, communiquent en suivant ces deux mêmes lois.

La recherche a été menée par l’équipe de Neuro-Ethologie Sensorielle de Lyon. Les scientifiques ont analysés 590 enregistrements de discussions entre des pingouins de plusieurs colonies vivant dans des zoos italiens. « Comme prévu, nous avons constaté que la durée des syllabes était inversement corrélée avec la fréquence d’occurrence », annoncent les chercheurs. Lorsque les pingouins « parlent », ou jabotent plus exactement, ils utilisent le plus souvent des mots courts. Quand les mots sont les plus longs, ils sont composés de sons très courts.

C’est la première fois que ces lois linguistiques sont observées chez une autre espèce que chez les primates. Ce qui, selon les scientifiques, suggèrent que les pressions de leur environnement ont conduit le langage à devenir plus bref et plus efficace.

Ainsi, les pingouins transmettent des informations de manière plus efficace , et donc en dépensant moins d’énergie. Par exemple, cela leur permet d’indiquer plus rapidement la présence d’un rival sur le territoire.