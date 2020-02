Un couple se marie en vidéoconférence pour ne pas contaminer ses invités

Chaque mariage a toujours sa dose d’imprévus, mais Joseph Yew et Kang Ting ne s’attendaient pas à célébrer leur mariage depuis leur chambre d’hôtel avec leurs convives. Pourtant, devant la crainte de contagion du coronavirus, ils ont décidé de s’adresser à eux via une vidéoconférence, afin de ne pas alimenter la paranoïa.

Joseph Yew et Kang Ting revenaient d’un voyage en Chine quelques jours avant leur mariage, qui se déroulait à Singapour, où ils résident. A cause du coronavirus, leurs convives leur ont fait part de leur réticence à l’idée de cette fête, sachant qu’ils avaient voyagé dans la province de Hunan, qui borde celle de Hubei.

Le couple a donc décidé de prendre une mesure radicale pour calmer les craintes des invités. Ils sont restés dans leur chambre d’hôtel et ont réalisé une vidéoconférence pour adresser leurs discours et leurs toasts à une salle qui était remplie par leurs familles et leurs amis. « Certains ont affirmé qu’ils ne viendraient pas », a expliqué le marié. « On a voulu postposer le mariage, mais l’hôtel a refusé. Ils ont dit que tout avait été arrangé et que c’était non négociable. »

İnternetten düğün 📌Singapurlu çift Joseph Yew ve Kang Ting, düğünlerinden birkaç gün öne Çin'den döndü

📌Akrabaları çift ile bir araya gelmek istemedi

📌Bunun üzerine düğün online katılım ile yapıldı

📌Çin'de dün de bir duruşma video grup konferans ile yapıldı#coronavirus pic.twitter.com/zriWvO4DMo — Çin Haber (@cinhabernet) February 6, 2020

« Un peu déçus »

« Lorsque nous avons annoncé que nous ne serions présents qu’en vidéoconférence, certains ont été choqués. Mes parents ont d’abord été fâchés mais ont fini par comprendre », poursuit le jeune homme. Au final, 110 des 190 invités prévus à cette fête sont venus. « Nous avons remercié nos invités d’être venus et nous les avons enjoints à profiter du dîner. Nous n’étions pas tristes pas un peu déçus, même si on sait qu’il n’y avait pas d’autre choix », conclut Joseph Yew.

Au final, le champagne a coulé à flot dans la chambre des jeunes mariés et ils ont fait sauter le bouchon en amoureux. Faut-il vraiment autre chose pour célébrer son amour?