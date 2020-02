Plein soleil ce vendredi

Après une nuit froide, le soleil dardera ses rayons sur tout le pays vendredi. Les maxima varieront entre 4 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 10 degrés dans le centre, selon les prévisions de l’IRM. Le vent sera généralement modéré et soufflera de secteur sud-est. Pendant la nuit, la nébulosité augmentera sur l’ensemble des régions mais le temps restera sec. Les minima seront compris entre -2 degrés en Hautes Fagnes et 5 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de secteur sud tournant au sud-sud-ouest.

Samedi, la pluie succédera à un temps sec, sous des températures comprises entre 8 et 12 degrés. Les averses et le vent se renforceront dimanche. L’IRM prévoit un risque de fortes à très fortes rafales, mais les températures resteront douces, entre 9 et 13 degrés.

Source: Belga