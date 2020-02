Les prisons de Saint-Gilles, Forest et Mons particulièrement touchées par la grève

Les prisons de Saint-Gilles, Forest et Mons ont été particulièrement touchées par la grève, avec à peine moins de trois gardiens de prison sur dix présents à leur poste pour le service de l’après-midi, selon les chiffres communiqués vendredi par l’administration pénitentiaire. La région bruxelloise a, à l’instar du service du matin, été particulièrement touchée par les grèves dans les prisons. A Saint-Gilles, 29,49% des gardiens étaient à leur poste pour assurer leur service entre 14h00 et 22h00 et 26,92% l’étaient à Forest.

En Wallonie, les prisons de Mons (26,47%) et Leuze-en-Hainaut (42,86%) ont été particulièrement touchées. Les autres prisons pouvaient compter sur plus de la moitié de leur personnel à leur poste. C’était particulièrement vrai à Jamioulx où plus de huit gardiens sur dix (81,25%) étaient présents.

En Flandre, la prison de Merksplas (19,05%) était la plus touchée avec celles de Gand (23,33%) et Turnhout (26,92%). En revanche, la prison de Hoogstraten (100%) pouvait compter sur l’ensemble de ses gardiens.

Une grève de 24 heures a débuté jeudi à 22h00 dans toutes les prisons du pays. Les syndicats protestent contre la manière dont le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) veut introduire le service minimum en cas de grève dans les prisons.

« Une attaque frontale au droit de grève », estiment les syndicats, qui ont annoncé des actions dans les prisons tous les jeudis à partir de 22h00 pour une durée de 24h00.

Source: Belga