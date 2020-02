LeBron James et Giannis Antetokounmpo ont choisi leurs équipiers pour le All Star Game

LeBron James et Giannis Antetokounmpo ont constitué leur équipe en vue du All Star Game du 16 février à Chicago (Illinois). Si la grande ligue a abandonné depuis 2018 le format d’un match opposant la conférence Est à celle de l’Ouest, les deux cinq de base sont uniformes. Les capitaines ont opté pour quatre titulaires appartenant à leur conférence. Capitaines à la suite du vote des fans, LeBron James et Giannis Antetokounmpo ont constitué, en sélectionnant, à tour de rôle, des joueurs d’abord parmi les titulaires puis parmi les remplaçants, le tout sans tenir compte des appartenances aux conférences Ouest et Est.

Le ‘King’ a pris son équipier Anthony Davis en premier alors que le ‘Greek Freak’ a choisi Joël Embiid d’entrée. James a complété son ‘starting five’ avec Kawhi Leonard, Luka Doncic et James Harden alors que Giannis a lui sélectionné Pascal Siakam, Kemba Walker et Trae Young.

Chicago accueillera pour la troisième fois le match des étoiles après les éditions de 1973 et 1988. La dernière est principalement restée dans les mémoires pour son concours de dunks, remporté par Michael Jordan au détriment de Dominique Wilkins, à l’issue d’une élévation iconique depuis la ligne des lancers francs.

– Les titulaires:

Team Giannis Antetokounmpo (capitaine/Milwaukee): Joel Embiid (Philadelphie), Pascal Siakam (Toronto), Kemba Walker (Boston), Trae Young (Atlanta)

Team LeBron James (capitaine/LA Lakers): Anthony Davis (LA Lakers), Luka Doncic (Dallas), James Harden (Houston), Kawhi Leonard (LA Clippers)

– Les remplaçants:

Team Giannis Antetokounmpo Est: Khris Middleton (Milwaukee), Bam Adebayo (Miami), Kyle Lowry (Toronto), Jimmy Butler (Miami), Brandon Ingram (La Nouvelle-Orléans), Donovan Mitchell (Utah) et le Français Rudy Gobert (Utah).

Team LeBron James: Damian Lillard (Portland), Ben Simmons (Philadelphie), Nikola Jokic (Denver), Jayson Tatum (Boston), Chris Paul (Oklahoma City), Russell Westbrook (Houston) et Domantas Sabonis (Indiana)

