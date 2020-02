Le porno hardcore dans le viseur d’un pénaliste belge

Jef Vermassen, l’un des avocats pénalistes les plus réputés de Belgique, aimerait que le visionnage de pornographie hardcore et cruelle soit rendu punissable aux yeux de la loi. Il a fait part de cette suggestion lors de sa plaidoirie pour défendre Julie Quintens, morte étranglée par son ami d’enfance lors d’un acte sexuel.

Le 27 avril 2018, Ben Wertoy, 27 ans, assassinait sa voisine et amie d’enfance Julie Quintens, alors âgée de 24 ans.La jeune femme est décédée de violences et d’une forte pression autour du coup. « Ces violences ont duré plusieurs minutes. Elles ont entraîné une perte de conscience chez la victime et puis un arrêt respiratoire », a déclaré le président de la cour d’assises, Peter Hartoch.

Pour l’avocat pénaliste Jef Vermassen, ce drame aurait pu être évité si le comportement du jeune homme n’avait pas évolué au fil du temps à cause des contenus pornographiques extrêmes qu’il regardait. « Il s’agissait d’une addiction qu’il entretenait avec la pornographie. Du porno toujours plus extrême. La pornographie, c’était d’abord son péché mignon. Mais aussi ce qui l’a empoisonné. Tout comme un toxicomane avec la drogue, il en voulait toujours plus. Monsieur voulait toujours plus de stimulation », a expliqué cet avocat flamand réputé lors de sa plaidoirie.

Le crime de la jeune coiffeuse ne serait donc pas survenu s’il avait consommé autant de pornographie extrême, et Jef Vermassen a même suggéré purement et simplement de modifier la loir pour punir la consommation de ce type de pornographie. « En Asie, celui qui visionne de telles vidéos se retrouve en prison”, a-t-il lancé à affirmé devant le jury.

Reconnu coupable

Ce vendredi, le jury de la cour d’assises du Brabant flamand a reconnu le jeune homme coupable de l’assassinat. L’intention de donner la mort a été démontrée, selon les jurés, lors de l’enquête et lors du procès. « L’accusé n’a rien fait pour venir en aide à la victime après l’avoir étranglée et n’a pas appelé les secours après avoir réalisé que Mme Quinten était morte », a expliqué Peter Hartoch.