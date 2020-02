La vente des maillots Rensenbrink d’Anderlecht a rapporté près de 17.000 euros

La vente des maillots avec lesquels Anderlecht a joué contre Mouscron dimanche soir (1-0), marqués du nom de Robbie Rensenbrink, a rapporté 16.907 euros, indique le club bruxellois vendredi. Cette somme sera versée au projet FEFA (Football-Études-Familles-Anderlecht) soutenu par le RSCA. Dimanche dernier, les joueurs anderlechtois avaient affronté Mouscron lors de la 24e journée de championnat en portant tous des maillots floqués au nom de Robbie Rensenbrink, la légende du club décédée une semaine plus tôt. Ces maillots ont ensuite été mis en vente, les enchères se terminant jeudi.

Le maillot le plus convoité a été celui de Vincent Kompany, dont la vente a rapporté pas moins de 6000 euros.

« Un grand merci et beaucoup de gratitude à la famille Rensenbrink, au RSC Anderlecht et à son staff pour cette contribution. Au-delà de la reconnaissance accordée à notre travail, cet apport va permettre de renforcer notre investissement auprès des jeunes et de développer de nouveaux projets, toujours dans l’intérêt d’Anderlecht, Bruxelles et sa jeunesse », déclare Julien Cuxac, coordinateur du FEFA, cité dans un communiqué du RSCA.

Source: Belga