Fed Cup – « Je n’ai pas perdu courage »

Elise Mertens (WTA 19) a donné le premier point à l’équipe belge de Fed Cup de tennis dans le match contre le Kazakhstan vendredi à Courtrai, où les deux pays sont en lutte pour obtenir leur billet pour la semaine finale de la compétition au mois d’avril à Budapest. « Cela fait plaisir de pouvoir gagner en Belgique pour la première fois en Fed Cup », a répondu la N.1 après sa victoire 1-6, 6-2 et 6-1 face à Zarina Diyas (WTA 63). En un rien de temps, Mertens a été confrontée à un retard de 0-5 dans la première manche. « Je n’ai pas très bien commencé. J’avais l’impression que mes jambes étaient lentes. Et elle n’a pas manqué grand-chose et a joué un premier set sans faute. Mais mentalement, je suis resté dans le match ».

Dès le deuxième set, Mertens a réussi à élever son niveau. « Je n’ai pas perdu courage. Si elle voulait gagner contre moi, elle devait être prête pour chaque balle. J’ai continué à me battre pour chaque point. Grâce au soutien du public, de l’équipe et de Johan Van Herck, j’ai gagné le match. C’est spécial de jouer pour la Belgique, je voulais vraiment gagner ce match ».

.

Source: Belga