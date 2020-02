VIDEO. Voici Finley, un Golden Retriever à l’incroyable record

Finley est un Golden Retriever de 6 ans dont la famille réside en Ontario, dans l’Etat de New York. Il ne s’agit pas d’un chien comme les autres puisqu’il détient un incroyable record, celui d’avoir mis six balles de tennis dans sa gueule.

Depuis 2003, l’improbable record du chien parvenant à mettre le plus de balles de tennis dans sa gueule était détenu par Augie, un Golden Retriever vivant au Texas. Lui et ses maîtres étaient parvenus à rentrer 5 balles dans sa gueule, mais ils viennent d’être battus par Finley, qui attend désormais de rentrer dans le Guinness Book.

En effet, avec six balles de tennis, Finley détient un record qui tarde à être enregistré car ce type de démarches requiert de nombreuses formalités administratives. Cela fait depuis ses 2 ans que le toutou a découvert son « talent caché » de mettre énormément de balles de tennis dans sa gueule. Lorsqu’il s’est dirigé vers Cheri et Rob, ses maîtres, avec quatre balles et la gueule pleine, ont compris que leur compagnon était spécial.

Un jeu en solitaire

Naturellement, l’adorable Golden Retriever préfère lorsque l’on joue avec lui et qu’on lui lance les balles, mais lorsque personne n’est là pour s’amuser avec lui, il le fait tout seul. Son jeu favori est donc de se mettre sur le dos et de placer des balles dans sa gueule avec ses deux pattes. Même plus besoin de s’occuper de lui!

Sur les réseaux sociaux, Finley est suivi par plus de 30.000 personnes. « La joie qu’il nous apporte est une chose, mais il apporte aussi du bonheur à des gens du monde entier », expliquent Cheri.