Netflix dévoile aujourd’hui la série fantastique très attendue «Locke & Key». Une adaptation qui se veut plus familiale que les comics mais qui possède toutes les clés pour séduire son public.

Après de nombreuses péripéties, la série tirée des comics écrits par Joe Hill (le fils de Stephen King) et illustrés par Gabriel Rodriguez, voit enfin le jour. Les fans seront sans doute quelque peu déçus car ils ne retrouveront pas le ton horrifique des comics, gommé pour convenir à un public plus familial.

Toutefois, l’univers de la série a de quoi séduire le plus grand nombre grâce à un visuel léché, un casting attachant et des références littéraires. On pense à Narnia, à Harry Potter ou encore aux Orphelins Baudelaire.

Faire le deuil d’un être cher

Le jeune Jackson Robert Scott, qui interprète le rôle de Bode Locke, est particulièrement touchant. L’histoire suit les aventures du jeune garçon, de son frère Tyler (Connor Jessup) et de sa sœur Kinsey (Emilia Jones), qui emménagent avec leur mère (Darby Stanchfield) dans leur maison ancestrale après le meurtre de leur père par un adolescent perturbé. Ils vont vite découvrir que Keyhouse renferme des clés magiques qui donnent de nombreux pouvoirs à leur propriétaire.

Ce monde magique a été converti en images par les showrunners Meredith Averill («The Haunting of Hill House») et Carlton Cuse («Lost»). Au-delà de son côté divertissant, la série s’intéresse également au passage à l’âge adulte, aux liens indéfectibles de la famille, et à la manière de surmonter la perte d’un être cher. À binge watcher entre frères et sœurs !