Le beau geste de cet orang-outan pour aider un humain

Un orang-outan voulant aider un homme se trouvant à proximité de serpents a été photographié dans une forêt protégée de l’île de Bornéo.

On le sait, les orangs-outans ont parfois des comportements similaires à l’homme. Chantek, un orang-outan mâle, avait par exemple appris la langue des signes. Alors qu’une autre a déjà été filmée en train de communiquer discrètement avec ses petits pour qu’ils partent.

Plus récemment, c’est un photographe qui a capturé le comportement édifiant d’un orang-outan. Sur un cliché pris par Anil Prabhakar dans une forêt protégée de l’île de Bornéo, on peut en effet voir un primate tendre la main pour aider un humain enfoncé dans de l’eau. Ce dernier, qui travaille pour un programme de protection des orangs-outans, était justement en train de se débarrasser de serpents qui représentent un danger pour le singe.

Take a tip from the world’s most intelligent animals and give each other a helping hand today. It’s in your DNA somewhere! #orangutan (worldwide sensational press photo by Anil Prabhakar). pic.twitter.com/jSQGcI3Aej

— Manish Motwani (@Doc_Tiger) February 7, 2020