Il se fait assassiner en plein Facebook Live

Jeremiah Dickey, 19 ans, a été tué par balles alors qu’il était en train de diffuser un direct sur Facebook, à New York. Il a été transporté à l’hôpital inconscient, avant d’être prononcé mort. Aucun suspect n’a interpellé et le jeune homme laisse derrière lui une mère effondrée. La police a décidé d’ouvrir une enquête criminelle.

Ce mardi, la police a reçu un appel d’urgence vers 18h45 qui indiquait qu’un jeune homme avait été tué à Brooklyn. Jeremiah Dickey était en train de diffuser un live sur Facebook quand il a été criblé de balles. Il se trouvait dans une voiture et on pouvait le voir rapper durant 35 secondes avant que le drame ne survienne. Le jeune homme regarde autour de lui et on entend alors cinq coups de feu.

Lorsque la police arrive sur les lieux, l’adolescent est touché à la tête et inconscient. Transporté à l’hôpital, il y sera prononcé mort. « Mon fils me manque », raconte Debr Dickey à CNN. « Je ne devrais pas être assises ici à ne rien faire alors que les assassins de mon fils sont encore en liberté. » D’après elle, son fils n’était pas une personne à problème et rien n’aurait dû lui arriver, à fortiori durant qu’il était en live sur Facebook.

La vidéo supprimée

Facebook a indiqué par voie de communiqué qu’ils avaient retiré la vidéo de Jeremiah de sa plateforme. « C’est un incident terrible et nos pensées sont avec la famille et les proches de la victime », a affirmé un porte-parole. Du côté de la police de New York, on ne sait rien de ce que la vidéo montrait. Les autorités ont toutefois confirmé qu’une enquête était en cours mais que personne n’avait été arrêté jusqu’à présent.