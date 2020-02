Temps calme et ensoleillé

Le temps sera calme et ensoleillé dans l’ensemble, jeudi après-midi, même si des nuages apparaîtront sur le nord et le nord-ouest du pays. Les maxima atteindront 4 à 8 degrés, sous un vent faible de directions variables ou de secteur est. De larges éclaircies sont attendues dans l’après-midi. En soirée et durant la nuit, le ciel sera serein, tandis que les minima chuteront jusqu’à -6 degrés en Hautes Fagnes et 1 degré au littoral.

Après cette froide nuit, le soleil sera à nouveau de la partie vendredi. Le thermomètre affichera entre 4 degrés sur les hauteurs ardennaises et 10 degrés dans le centre, sous un vent modéré de sud-est, tournant sud.

La pluie fera son retour samedi en cours de journée à l’ouest, après une matinée au sec. Dimanche, le ciel sera plus couvert et le temps venteux.

Source: Belga