Phil Bauhaus prend le pouvoir en gagnant la troisième étape du Tour d’Arabie Saoudite

Phil Bauhaus s’est emparé de la tête du général grâce à sa victoire dans la troisième étape du Tour d’Arabie Saoudite (2.1), jeudi, entre Riyad et Al Bujairi (119 km). L’Allemand de Bahrain-McLaren a détrôné le Portugais Rui Costa (UAE Team Emirates), qui avait tenté d’éviter le sprint en attaquant à une dizaine de kilomètres de l’arrivée. Cinq coureurs sont partis après 21 km de course: le Suisse Joël Sutter (Bingoal-Wallonie Bruxelles), le Canadien Nigel Ellsay (Rally), le Mongol Maral-Erdene Batmunkh (Terengganu Inc. TSG), l’Allemand Niko Holler (Bike Aid) et le Kényan Suleiman Kangangi (Bike Aid).

Leur aventure prenait fin à un moins de 50 km de l’arrivée. Sur un parcours vallonné, le leader du général, Rui Costa, tentait sa chance à 45 et à 12 km de l’arrivée. Lors de cette deuxième tentative, le champion du monde 2013 prenait un avantage de 20 secondes et engrangeait des secondes de bonifications avant d’être repris à 5 bornes du but.

Lors du sprint, parfaitement lancé par son équipier britannique Mark Cavendish, qui provoquait même une cassure dans le peloton, Phil Bauhaus se montrait le plus rapide. Le coureur allemand enlève le 8e succès de sa carrière. Il offre à son équipe une première victoire sous son nouveau nom, Bahrain-McLaren.

Le Sud-Africain Reinardt Janse Van Rensburg (NTT) prenait la deuxième place devant l’Algérien Youcef Reguigui (Terengganu Inc. TSG). Timothy Dupont (Circus-Wanty Gobert) se classait huitième.

Bauhaus s’empare du maillot de leader pour 3 secondes sur Rui Costa. Le Français Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) est troisième à 8 secondes. Jens Debusschere (B&B Hotels-Vital Concept) occupe la dixième position à 16 secondes.

Vendredi, la 4e étape sera disputée entre Wadi Namar Park et Al Mazuhimiya King Saugìd University (137 km). Cette première édition s’achèvera samedi.

