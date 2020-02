Le PS veut un audit du tax shift « en préalable à la formation d’un gouvernement »

Le PS a promptement réagi aux chiffres parus dans La Libre jeudi matin, annonçant un probable déficit budgétaire de près de 2,4% du PIB pour cette année 2020. Un déficit en hausse qui aurait un certain impact sur les discussions en vue de la formation d’un gouvernement fédéral, selon des sources consultées par le journal. Dans un communiqué transmis jeudi matin, le PS ne semble pas annoncer autre chose. Le Parti socialiste y dénonce « l’ardoise laissée par le Gouvernement précédent », dûe à un Tax Shift qui « n’a jamais été financé » et « des cadeaux aux entreprises sans exiger de contreparties ».

« Tout ceci a définancé l’État et a gravement mis en danger notre sécurité sociale tout en exposant les catégories sociales les plus vulnérables. Inacceptable pour le PS qui met la correction de cette erreur historique comme une condition de tout éventuel accord de gouvernement », peut-on lire encore dans le communiqué transmis par le porte-parole du président Paul Magnette.

« En préalable à la formation d’un gouvernement, le PS demande un audit du ‘Tax Shift' », précise le président du PS et ex-informateur royal, cité dans le texte. « Et il exige le rétablissement des recettes de l’État et l’équilibre de la sécurité sociale. Il est hors de question que les travailleurs, pensionnés et patients soient mis à contribution. Il est urgent de parler de la taxation du capital et des revenus des grosses entreprises. »

Source: Belga