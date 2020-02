Victime d’une lourde chute lors des Six Jours de Gand, Gerben Thijssen a repris l’entraînement et se trouve en stage à Majorque. C’est ce que son équipe, Lotto Soudal a annoncé mercredi sur les réseaux sociaux. « Excellente nouvelle. Après sa chute malheureuse lors des Six Jours de Gand en novembre, notre Gerben Thijssen est à présent de retour et s’entraîne actuellement à Majorque », a écrit Lotto Soudal sur Twitter.

Thijssen, 21 ans, avait chuté le 12 novembre dernier durant la première soirée des Six Jours de Gand. Le cycliste avait été transporté à l’UZ de Gand, où trois côtes cassées, une fracture de la clavicule et de petites hémorragies cérébrales lui avaient été diagnostiquées. Il avait été opéré de la clavicule une semaine plus tard.

Source: Belga