Changements dans l’équipe de direction d’AB InBev

Felipe Dutra, Chief Financial Officer (CFO) d’AB InBev, quittera ses fonctions au sein de l’entreprise et sera remplacé après l’assemblée annuelle des actionnaires le 29 avril par Fernando Tennenbaum, indique dans un communiqué le brasseur de la Stella, Budweiser et Corona, qui parle d’un « plan de relève bien défini ». Fernando Tennenbaum est actuellement CFO de la filiale brésilienne Ambev S.A. Felipe Dutra a débuté en 1990 chez Ambev et a poursuivi dans la nouvelle entreprise créée par la fusion en 2004 avec Interbrew. Il est devenu CFO en 2005 et en 2014, il a élargi ses fonctions en devenant Chief Financial and Technology Officer. Felipe Dutra a assisté le CEO Carlos Brito lors des rapprochements de l’entreprise avec Anheuser Busch (Budweiser), Grupo Modelo (Corona) et SABMiller.

Il ne s’agit pas du seul changement à la tête de l’entreprise brassicole. David Almeida devient lui Chief Strategy and Technology Officer et Nelson Jamel Chief People Officer.

« Ces changements, qui s’inscrivent dans un plan de relève bien défini, entreront en vigueur après l’Assemblée annuelle des actionnaires d’AB InBev du 29 avril 2020 », souligne le communiqué. Felipe Dutra restera au sein de l’entreprise durant une période transitoire de quelques mois après l’entrée en vigueur de ce plan de relève.

Le départ de Dutra est « doux-amer », commente Carlos Brito, CEO. « Felipe estime que le moment est venu d’entreprendre de nouveaux projets, et nous respectons sa décision. »

Source: Belga