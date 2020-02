VIDEO. Un dernier adieu sur le lit d’hôpital

Dans une vidéo déchirante en provenance de Chine, on peut voir M. Zhang et Mme Wen, âgés de 85 et 87 ans, se dire adieu sur leurs lits d’hôpital à Chengdu, la capitale de la province du Sichuan, selon Metro UK.

M. Zhang, qui souffre d’une maladie pulmonaire obstructive chronique et d’un cancer du poumon, avait été transporté d’urgence à l’hôpital de Xindu Third People le 16 janvier tandis que sa femme, une patiente souffrant d’Alzheimer, a perdu connaissance à cause d’une insuffisance respiratoire le lendemain.

Lorsqu’il a appris l’état de santé de sa femme, M. Zhang a demandé à la voir une dernière fois. « Je ne pourrai peut-être plus la revoir dans cette vie. Je veux la voir », avait-il dit.

Les infirmières ont expliqué que lorsqu’il la rejoint, elle lui a serré la main malgré qu’elle soit inconsciente. Il est ensuite retourné dans sa chambre d’hôpital, et sa femme est décédée quelques heures plus tard.