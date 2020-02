Un millionnaire propose de transformer des poubelles en lit pour SDF

Selon Peter Dawe, un millionnaire britannique qui s’est présenté comme candidat pour le Brexit Party, il est très possible pour un SDF de se faire un endroit pour dormir grâce à… deux poubelles Wheelie.

Ces « capsules de sommeil », comme il les appelle, pourraient permettre de leur améliorer la vie, d’après Peter Dawe.

Cette idée, qui a fait le tour des réseaux sociaux, a très rapidement été perçue comme dégradante par de nombreux internautes.

(Voir la vidéo sur mobile)

Mais ce magnat de la technologie ne s’est pas démonté. « J’ai vu à la télé des gens dormir à la dure et se plaindre de recevoir des coups de pied. Si vous êtes couché en rue dans un sac de couchage, vous êtes très vulnérable. »

Peter Dawe explique qu’il a eu cette idée en essayant de transformer ces poubelles en voiture électrique. Il a alors vissé deux poubelles ensemble pour s’y glisser. « J’en étais très heureux. C’était vraiment plus confortable que de dormir par terre dans une tente. C’est totalement à l’épreuve du vent et même des tempêtes. C’est vraiment douillet, confortable et sec. » On peut en outre y ranger les vêtements et la literie pendant la journée, a-t-il ajouté.

Sur les réseaux sociaux, le ton était néanmoins différent. « C’est peut-être l’une des pires et des plus dégradantes inventions que j’aie jamais vues », expliquait un internaute. « Des gens pensent vraiment que des poubelles pour les sans-abri sont une excellente idée. Je ne sais pas s’il faut rire ou pleurer », dénonçait un autre.