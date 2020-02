Jérémy Ferrari revient sur ses idées noires et ses addictions passées

Dans une interview accordée au magazine « Paris Match » ce jeudi, Jérémy Ferrari est revenu longuement sur ses vieux démons. Il a notamment raconté une période sombre de sa vie durant laquelle il a pensé au pire et a noyé son malheur dans l’alcool, mais aussi dans les médicaments…

Jérémy Ferrari revient sur les planches avec un nouveau one-man-show intitulé « Anesthésie générale », avec un passage en Belgique au début du mois de mai. L’humoriste s’est longuement confié au magazine « Paris Match » et est revenu sur une période particulièrement difficile de sa vie, qui est heureusement désormais derrière lui.

« Pendant la tournée de Vends 2 pièces à Beyrouth, j’ai fait une tentative de suicide dans un hôtel d’Aix-en-Provence. J’avais déjà connu des idées noires, les cachets posés devant moi… Au petit matin, alors que j’allais sauter dans le vide, j’ai eu l’impression que l’on me poussait et que l’on me retenait à la fois. Je vivais déjà un suicide : deux heures de sommeil par nuit, sept litres de vin par jour, cocktail de cortisone et de Lexomil, entre autres médocs », explique sans filtre le Français de 34 ans.

À l’origine, un trouble mental …

Il revient sur son profond mal-être qu’il a fini par identifier grâce à un professionnel particulièrement compétent. Alors que de nombreux spécialistes mettent cette douleur sur le compte de la célébrité et du stress, celui-ci diagnostique des troubles de l’attention doublés d’hyperactivité chez le comédien, « une maladie névrotique grave qui créé des distorsions d’humeur, une hypersensibilité auditive et visuelle, obsessions« .

La star explique donc qu’elle a assisté à une cure de désintox et qu’il s’est rendu aux alcooliques anonymes, avant de changer sa façon d’être: « Je me suis reconstruit en allant vers d’autres extrêmes. Avant je travaillais 12h par jour, maintenant c’est 16. Je faisais une heure de sport par jour, je suis passé à trois. J’avais deux sociétés, j’en ai dix », explique-t-il, lui qui semble avoir laissé ses vieux démons derrière lui.