Kaiser Chiefs, Sinéad O’Connor et SONS complètent l’affiche du TW Classic, qui compte déjà Paul McCartney, The Killers et Crowded House, annoncent Live Nation jeudi. Le festival se tiendra le 21 juin sur la plaine de Werchter.

Le groupe de rock indie britannique The Kaiser Chiefs ravira les oreilles des nostalgiques avec ses tubes «Ruby», «Oh My God, «Predict a Riot» ou encore «Everyday I Love You Less and Less».

Le retour de Sinéad O’Connor

Les festivaliers pourront aussi compter sur l’autrice-compositrice irlandaise Sinéad O’Connor dont les débuts remontent aux années 1980. Le groupe de rock belge SONS complète l’affiche et présentera son premier album sorti l’an dernier.

L’affiche est désormais complète. Un billet coûte 96 euros.