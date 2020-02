Nabilla revient à l’écran pour présenter une nouvelle émission

Après sa grossesse et la naissance du Petit Milann en 2019, Nabilla a décidé de revenir en force à la télévision. La jeune femme devient l’égérie d’Amazon Prime et sera à la présentation de « Love Island », une émission de téléréalité qui fait fureur au Royaume-Uni et qui débarque donc, avec Nabilla, en France.

C’est un nouveau défi que la sulfureuse Nabilla s’est lancé en ce début d’année 2020. Après avoir participé à une téléréalité, après avoir eu sa propre téléréalité, elle sera désormais à la présentation d’une téléréalité pour l’adaptation française de l’émission « Love Island », en partenariat avec Amazon Prime Video.

Super fière d’annoncer que je suis la présentatrice officielle de #LoveIslandFrance ! ☺

Suivez @LoveIslandFR pour toutes les actus de notre nouvelle émission ! ❤ pic.twitter.com/mzSXhVqsf9 — Nabilla Vergara (@Nabilla) February 6, 2020

La jeune femme a officialisé l’information sur son compte Twitter: « Surprise, c’est moi votre présentatrice de Love Island. Une île avec des célibataires, plein d’amour, trop de sentiments. Retrouvez-moi le 2 mars seulement sur Amazon Prime Video. » Au Royaume-Uni, ce programme est un véritable phénomène, au point qu’il a rassemblé en moyenne 5,6 millions de téléspectateurs l’an dernier.

Une communauté ravie

« Ce qui m’a séduite, déjà, c’est le côté en direct. Je pense que maintenant, les gens veulent du direct, de l’action, de l’instantané. Je le vois avec ma communauté, quand je suis en direct sur Snapchat, Instagram, ils sont hyper contents. C’est la nouvelle génération », a expliqué la maman de Milann. Celle-ci n’a d’ailleurs aucun doute quant à la réussite du programme.

Parlant de son nouveau rôle, elle a indiqué être particulièrement excitée de montrer cet autre aspect d’elle. « C’est un truc que j’avais trop envie d’essayer et franchement, je ne pensais pas que c’était autant de travail. Je suis en train d’apprendre un nouveau métier et ça me plaît énormément », a-t-elle raconté.