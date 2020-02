Proximus va aussi tester la 5G dans le port d’Anvers

Après Orange, Proximus va mener un test 5G dans le port d’Anvers. Dans le cadre du projet « De Digitale Schelde » entre Proximus et le port, Proximus développera un réseau 5G privé qui pourra être « un moteur d’innovation et de transformation digitale pour le port d’Anvers », indique mercredi l’opérateur. Sur ce réseau, les deux partenaires testeront et évalueront en co-création le potentiel de la 5G pour différentes applications industrielles. Une phase pilote de six mois est prévue pour tester les différentes applications.

« Proximus s’engage à investir dans le développement physique d’un réseau qui permettra d’évaluer la création de valeur potentielle de la 5G. Le port d’Anvers (Port of Antwerp) se concentrera sur le développement concret de use cases (cas d’utilisation) pouvant être testés sur le réseau 5G. Dans ce processus, l’entreprise pourra compter sur le soutien et les services de consultance étendus de Proximus », précise l’opérateur.

