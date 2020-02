LeBron James mène les Lakers à la victoire

Alors que le All Star Game s’approche à grands pas, la soirée de mardi en NBA, le championnat nord-américain de basket, a été marquée par les performances individuelles de plusieurs têtes d’affiche qui ont mené leur équipe à la victoire: LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic et James Harden. Lors de la victoire des Lakers sur San Antonio 129-102, LeBron James a inscrit 36 points, délivré 9 passes et pris 7 rebonds. Il a notamment réussi cinq paniers à trois points d’affilée dans le dernier quart-temps. C’est la première victoire à domicile des Lakers depuis le décès de Kobe Bryant.

Denver a dominé Portland 127-99. Nikola Jokic a montré la voie aux Nuggets avec 29 points, 13 rebonds et 9 passes. En face, Damian Lillard, qui a culminé à 48,8 points de moyenne sur les six précédents matchs, s’est contenté cette fois de 21 pions.

Houston a battu Charlotte 125-110 avec 40 points de James Harden, qui a frôlé le triple-double (12 passes, 9 rebonds).

Les Lakers restent en tête de la Conférence Ouest avec 38 victoires et 11 défaites. Denver (35 victoires, 16 défaites) est troisième, Houston (32 victoires, 18 défaites) pointe en cinquième position. Respectivement neuvième et dixième, Portland (23 victoires, 28 défaites) et San Antonio (22 victoires, 28 défaites) sont aux portes des playoffs.

Victoire aussi du leader à l’Est, Milwaukee. Les Bucks se sont imposés 108-120 à La Nouvelle-Orléans. Ce match était aussi l’occasion d’un premier duel entre Giannis Antetokounmpo, meilleur joueur (MVP) de la saison passée, et le phénomène Zion Williamson. Antetokounmpo a terminé avec 34 points, 17 rebonds et 6 passes au compteur. Avec 20 points, 7 rebonds et 4 passes, Williamson n’a pas démérité. Milwaukee présente un bilan de 43 victoires pour sept défaites.

Source: Belga