Le ministre flamand de l’Education ne veut plus de marches d’écoliers pour le climat

Le ministre flamand de l’Education Ben Weyts (N-VA) ne souhaite plus que les écoliers flamands descendent à l’avenir dans les rues pour réclamer plus d’actions politiques pour le climat. « Brosser des cours pour le climat, c’est brosser et l’on ne peut fermer les yeux là-dessus », a commenté le ministre nationaliste dans une réponse à une question parlementaire écrite du député Koen Daniëls (N-VA).

L’organisation Youth for Climate programme ce vendredi 7 février une nouvelle grève des écoliers, avec pour thème cette fois-ci la protection des océans. L’organisation, lancée entre autres par Anuna De Wever, a fixé rendez-vous à 13h30 devant la gare centrale de Bruxelles.

« En tant que ministre de l’Education, je veux décourager les écoliers de s’absenter de l’école de manière non-autorisée », insiste M. Weyts. « On ne peut pas d’un côté déplorer la baisse de qualité de l’enseignement et ensuite encourager la pratique de l’école buissonnière. Il doit être clair que les mêmes règles s’appliquent à tous en toute circonstance, et indépendamment de tout motif politique ou autre ».

Le ministre a à cet effet rappelé les directives aux écoles. Celles-ci ne peuvent tolérer d’éventuelles absences pour raisons personnelles « que pour des cas strictement exceptionnels et individuels. Les marches pour le climat ne pourront dès lors jamais être couvertes », ajoute M. Weyts.

Les élèves qui participeront à la marche du 7 février seront donc considérés comme absents de leur école ce jour-là.

