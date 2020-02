Le champion du monde Mads Pedersen prolonge avec Trek-Segafredo

Le champion du monde de cyclisme, le Danois Mads Pedersen, a prolongé de deux ans, jusqu’en 2022, le contrat qui le lie à la formation Trek-Segafredo, a annoncé cette dernière mercredi. Pedersen, 24 ans, évolue au sein de l’équipe Trek-Segafredo depuis 2017. Il compte douze victoires à son palmarès. Il avait créé la surprise en remportant le titre mondial sur route dans le Yorkshire fin septembre. « Je veux continuer à gagner des courses », a déclaré le Danois, deuxième du Tour des Flandres en 2018. « Je veux être plus constant et plus au top dans les classiques, pas seulement dans les grandes courses mais dans toutes les courses au lieu de surgir de temps en temps. C’est mon principal objectif à présent et après, bien sûr, honorer et respecter le maillot arc-en-ciel. »

Source: Belga