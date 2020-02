La Commission propose un processus d’adhésion qui implique davantage les Etats membres

La Commission européenne a dévoilé mercredi sa proposition de nouvelle « méthodologie » pour un processus d’adhésion à l’Union qui doit être « plus crédible, plus dynamique, plus prévisible et doté d’un pilotage politique plus déterminé ». Ces quatre axes ont été mis en avant par le commissaire à l’Elargissement et à la politique de voisinage Olivér Várhelyi, qui a insisté sur le fait que l’élargissement dans les Balkans occidentaux reste une priorité pour la Commission Von der Leyen. La porte-parole de la Commission pour ces matières, Ana Pisonero, avait déjà levé un coin du voile mardi. Il ne s’agit pas, avait-elle précisé, d’opérer une refonte de la politique européenne d’élargissement. Il s’agit bien de réviser la méthodologie, entre autres pour éviter des « surprises » comme le blocage constaté en octobre dernier en sommet des chefs d’Etat et de gouvernement au sujet de la Macédoine du Nord et l’Albanie.

Malgré l’avis positif de la Commission, les dirigeants des pays membres n’étaient alors pas parvenus à s’accorder en faveur de l’ouverture de discussions formelles d’adhésion à l’Union pour ces deux pays. La France s’était érigée en symbole du « non », avec les Pays-Bas et le Danemark. Mais d’autres pays étaient, plus discrètement, également demandeurs d’une révision préalable de la manière de mener et d’évaluer les négociations avec les probables futurs Etats membres, a rappelé le commissaire hongrois mercredi. Un des soucis des Etats membres était notamment de pouvoir s’assurer que les réformes dans les pays candidats soient bien durables et efficaces, a-t-il précisé.

« Nous n’allons pas proposer de changer les conditions pour rejoindre l’UE, qui sont très claires et fixées dans les traités », avait déjà annoncé mardi sa porte-parole. C’est dans le dialogue et le suivi des réformes exigées des candidats à l’adhésion que la Commission entend injecter plus de dynamisme, mais aussi impliquer davantage les Etats membres.

Rendre le processus « réversible » était une demande clairement énoncée par Emmanuel Macron. La Commission l’a suivie, et dans le futur on devrait pouvoir « suspendre les négociations (ce qui est déjà une possibilité, NDLR), ou encore rouvrir des chapitres qui avaient déjà été clos », si l’on constate qu’un pays candidat fait marche arrière dans certains domaines.

En ce qui concerne la Macédoine du Nord et l’Albanie, « des rapports révisés » sur l’état actuel des efforts devraient être rédigés ce mois-ci encore, et « on espère une décision sur l’ouverture de négociations formelles avant même le sommet de Zagreb » UE-Balkans occidentaux qui se tiendra début mai, a précisé Olivér Várhelyi.

