Jan Jambon va rencontrer Viktor Orban

Le ministre-président flamand doit rencontrer mercredi prochain le Premier ministre hongrois Viktor Orban, a-t-on appris mercredi soir. Il se rendra à Budapest pour le finissage de l’exposition « Rubens, Van Dyck and the Splendour of Flemish Painting ». Jan Jambon se rendra en Hongrie dans le cadre d’une visite culturelle, avec un volet économique et politique. L’objectif principal est l’exposition sur les maîtres flamands, mais Jan Jambon aura également un entretien avec Viktor Orban.

« En tant que ministre-président, l’intention est d’établir des contacts qui pourraient être utiles pour la Flandre », a fait savoir le cabinet Jambon, mercredi soir. Orban est sous pression en Europe, notamment à cause de ses rapports avec l’État de droit et les médias. « Mais ce contact n’est pas une question de politique de parti ou d’idéologie », selon le cabinet.

Un jour plus tard, Jambon se rendra en République tchèque, où il rencontrera également plusieurs membres du gouvernement.

Source: Belga