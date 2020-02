Ducarme tacle le « positionnement égoïste et caricatural » de Demir

Le ministre fédéral Denis Ducarme (MR), en charge notamment de l’agriculture, a sévèrement dénoncé mercredi le « positionnement égoïste et caricatural » de la ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA) qui a affirmé le même jour face au Parlement flamand que les futurs financements européens du « Fonds pour une transition juste » bénéficieront prioritairement en Belgique à la province du Hainaut. Le « Green Deal » de la Commission Von der Leyen, dont le Fonds pour une transition juste doit être un élément clé, menace ainsi de devenir pour la Flandre un « Mean Deal », a lancé aux députés flamands la ministre régionale N-VA. Elle estime que c’est essentiellement la Wallonie qui bénéficiera des fonds européens annoncés pour donner un coup de pouce aux régions et secteurs les plus vulnérables face à la transition vers une économie « verte », ce qu’elle regrette. Actuellement, on sait que la Belgique bénéficiera sur la période 2021-2027 d’une petite enveloppe de 68 millions d’euros du Fonds pour une transition juste.

« C’est vraiment de la politique réactionnaire à la petite semaine pour faire le buzz », balaie mercredi soir Denis Ducarme, qui regrette de telles paroles, « quasiment des propos de campagne électorale », dans la bouche d’une ministre en exercice. Ces paroles incarnent « l’égoïsme par rapport à des enjeux extrêmement importants qui ne supportent plus les populismes (…) C’est tout simplement sidérant », ajoute celui qui est également président de la fédération MR du Hainaut. Il rappelle d’ailleurs que le Fonds pour une transition juste entre précisément dans la logique de « solidarité » qui est une des bases sur lesquelles repose l’Union européenne.

Source: Belga